PdC BORG Radstadt feiert 50. Geburtstag

RADSTADT Das Pierre de Coubertin BORG Radstadt feiert heuer sein 50. Bestehen. Ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der beliebten Schule im Oberen Ennstal.

Am 11. September 1967 öffnete das Bundes-Oberstufenrealgymnasium Radstadt zum ersten Mal seine Tore für den Schulbetrieb. Dies wurde vor allem durch den unermüdlichen Einsatz der Schulgründer, Ernst Kindler und Gerd Steinrück, ermöglicht. Sie waren es, die gemeinsam mit Max Aufmesser den „Schulverein Oberes Ennstal“ gründeten und mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Rupert Gföller ein Oberstufengymnasium in Radstadt verwirklichten. Im Gründungsjahr standen den 36 Schülern des Musisch Pädagogischen Realgymnasiums, wie die offizielle Bezeichnung der Schule lautete, lediglich zwei Räume in der Hauptschule Radstadt zur Verfügung. Das Lehrpersonal rekrutierte sich aus Professoren, Lehramtsstudenten und Pflichtschullehrern. Das Einzugsgebiet der Schule blieb 50 Jahre hindurch fast das gleiche. Der Hauptanteil der Schüler kommt aus dem Enns-Pongau und dem steirischen Ennstal bis Gröbming. Zusätzlich gibt es eine relativ große Gruppe an Lammertaler Schülern und einigen jungen Menschen aus dem Salzach-Pongau und Lungau, die zum Schulbesuch nach Radstadt kommen. Direktorin Andrea Stolz: „Es ist jedes Jahr aufs Neue erfreulich zu sehen, dass unsere Schule und ihre Leistungen in der Umgebung gut angenommen werden und Schüler aus einem breiten Einzugsgebiet unser Haus als Ausbildungsstätte der Zukunft wählen.“

