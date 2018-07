Permanenter Leistungsdruck: Kinder brauchen große Pause in den Ferien!

Endlich Sommerferien! Viele Schüler starten erleichtert in die große Pause zwischen der oftmals stressigen Unterrichtszeit. Forscher raten, dass sie und auch die Eltern in den Ferien richtig entspannen. Warum freie Zeit wichtig ist, was der Leistungsdruck mit den Kindern anrichtet und worauf man achten sollte.

Schon in der Volksschule zählt Leistung: Wer wird Rechenkönig, wer kann das Gedicht auswendig und wer zeichnet das schönste Bild. Der große Druck wird einerseits durch das Schulsystem und andererseits durch die Eltern aufgebaut. Immerhin wissen die Erwachsenen um die Bedeutung der schulischen Ausbildung für den späteren Arbeitsplatz. Und natürlich glauben die Kleinen, was die Erwachsenen ihnen als wichtig erklären. Dennoch werden erwachsene Systeme teils zu schnell auf kindliche Lebensbereiche übertragen. So fordern immer mehr Eltern zu viel von ihren Kindern – was sich in Schul-stress oder gar Freizeitstress verwandelt.

