Pichlarner Clubmeisterschaften

Johannes Baltl und Judith Moser heißen die Clubmeister 2017 des GCC Schloss Pichlarn.

Bei den über zwei Tage gehenden 45. Offenen Meisterschaften begaben sich mehr als 50 Golfer bei optimalen äußeren Bedingungen auf die Anlage, die sich – nicht zuletzt – dank des völlig erneuerten Maschinenparks in einem Top-Zustand wie selten zuvor präsentierte. Spannend verlief dann auch der Kampf um den Titel, denn nach Tag eins trennten die besten Sieben lediglich vier Schläge. Doch in der zweiten Hälfte des Turniers erwies sich einmal mehr der nunmehr bereits neunfache Clubmeister Johannes Baltl als der wahre „Champion“: Mit einer PAR-Runde (70 Schläge) setzte er sich von der Konkurrenz deutlich ab und holte sich mit 150 Schlägen zum dritten Mal in Serie den Clubmeistertitel. Elf Schläge Vorsprung sprechen eine deutliche Sprache, wie dominant der Manager des GCC Schloss Pichlarn am zweiten Tag agiert hatte. Auch bei den Damen ging der Sieg an die Dominatorin des Vorjahres: Judith Moser triumphierte hier mit 174 Schlägen und verteidigte ihren Titel erfolgreich.

