Pistengehen boomt – Neuer Leitfaden gibt Regeln vor

Das Tourenskigehen ist seit Jahren bei Einheimischen und Gästen besonders beliebt. Immer deutlich zeigt sich nun der Trend, Pisten zu begehen anstelle von Routen im freien Gelände. Was Pistengeher wissen sollten.

Erst kürzlich veranstalteten die Planai-Hochwurzen-Bahnen eine Infoveranstaltung für Pistengeher. „Ziel dieser Veranstaltung ist es, ein konfliktfreies und partnerschaftliches Miteinander zu schaffen. Wir wollen einen zufriedenstellenden Weg für alle finden“, erklärt Thomas Pitzer, Technischer Leiter der Planai-Hochwurzen Bahnen. Die Ist-Situation wurde wie folgt eingeschätzt: „Positiv ist sicherlich, dass es schöne Pisten als auch super Tourengebiete bei uns gibt. Außerdem ist das Pistengehen eine Trendsportart, die zunehmende Beliebtheit erfährt. Negativ äußert sich hingegen das Verhalten mancher Pistengeher, welches die Sicherheit anderer Gäste und Mitarbeiter gefährdet.“ Für Pistengeher heißt es also, sich an das Regelwerk der Planai-Hochwurzen-Bahnen zu halten. „Das Pistengehen ist während der Betriebszeit auf geöffneten Pisten erlaubt. Öffnungszeiten sind 8.30 bis 17 Uhr. Die geltenden FIS-Regeln sind einzuhalten – der Aufstieg erfolgt also am Pistenrand. Außerdem ist Pistengehen auf der Piste 33 bei Abendbetrieb vom 25. Dezember bis zum 10. März von Montag bis Samstag 19 bis 23 Uhr möglich. Ansonsten ist der Aufstieg ab 17 Uhr zu vermeiden. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens in dieser Zeit, ist es lebensgefährlich, sich auf den Pisten aufzuhalten“, ergänzt Pitzer. Hannes Resch und Günter Pekoll (Pistenchefs Hochwurzen) haben die neuen Richtlinien für das Skigebiet erstellt und waren als Vortragende vertreten.

