Pliem hat hohe Ziele

Die Mountainbike Marathon-Weltmeisterschaft im Juni in Singen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg steht an oberster Stelle der Prioritätenliste 2017 des 31-jährigen Manuel Pliem aus Altaussee. Ein Platz in den Top 15 bei diesem sportlichen Großereignis ist das erklärte Ziel des Profi-Radlers, doch auch ein Vorrücken unter die ersten Zwanzig der UCI-Weltrangliste steht im Fokus.

Dafür arbeitet der gebürtige Bad Mitterndorfer, der im Vorjahr bei der Crocodile-Trophy in Australien den grandiosen fünften Platz erreicht hatte, konsequent und beharrlich. Gegenwärtig in wärmeren Gefilden, nämlich in der Toskana in Italien, wo er mit seinen Kollegen vom Team KTM RAD.SPORT.SZENE im Trainingscamp schwitzt.

Voll Begeisterung schildert Manuel die Bedingungen im milden Klima der Sonne im Weingarten Italiens. „Für mich ist es eine der besten Zeiten im Jahr, da ich mich voll auf das Mountainbiken konzentrieren kann. Nichts lenkt ab, man ist fokussiert, kann jeden Tag aufs Neue hart an sich arbeiten und an seine Grenzen gehen, um das nächste Level zu erreichen. Speziell hier in diesem Straßen- und Trailparadies ist es möglich, die vielen Anforderungen einer perfekten Vorbereitung sicherzustellen. Grundlagen- und Ausdauereinheiten alleine reichen schon lange nicht mehr aus. Es ist wichtig, an der Fahrtechnik zu arbeiten und mit spezifischem Krafttraining, Stretching und Massagen eine perfekte Abstimmung zu erlangen. Am Ende soll das alles zusammenlaufen und sowohl zu einer besseren Form in den Anstiegen als auch zu schnelleren Zeiten in den Abfahren führen.“

