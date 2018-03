Pollensaison 2018: Birken-Allergiker mehr belastet!

Über eine Million Österreicher packen ab jetzt die Taschentücher aus: Die Pollensaison hat wieder begonnen. Dieses Jahr muss mit vermehrter Belastung durch Birkenpollen gerechnet werden. Prognosen und Neuigkeiten in Sachen Allergie-Diagnostik im Überblick.

Der Startschuss für die diesjährige Pollensaison ist gefallen. Dabei lautete die Kernaussage in einer Pressekonferenz Mitte März, dass die kommende Zeit durch vermehrte Belastungen durch Birkenpollen gekennzeichnet sein wird. „Bei den Birkenpollen erwarten wir eine überdurchschnittliche Belastung“, erklärt Katharina Bastl vom Österreichischen Pollenwarndienst. Zusätzlich zu dieser Vorwarnung prognostizieren die Experten weniger Probleme mit der Esche in diesem Jahr. Was Allergiker 2018 in Sachen Gräser, Beifuß und Ragweed zu erwarten haben, ist derzeit noch nicht vorhersehbar. Dafür aber gibt es eine mittelfristige Prognose für die Hasel: 2018 wird ihre Saison überdurchschnittlich intensiv und sehr ungewöhnlich verlaufen.

