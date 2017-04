Pongaus größter Park & Drive-Platz entsteht in Eben

EBEN IM PONGAU Neue Infrastruktur für die Zukunft garantiert attraktives Wohnen und perfekte Verkehrs-anbindung

Die Gemeinde Eben im Pongau verzeichnete im vergangenen Jahr einen überdurchschnittlich hohen Bevölkerungszuwachs von 3,5 Prozent. Ein aktuelles Bauprojekt wird die Ortschaft in Zukunft zu einem noch attraktiveren Wohnort machen: Der größte Park & Drive-Platz des Pongaus ist bereits in Bau und soll mit der Fertigstellung im Frühjahr 2018 eine ideale Infrastruktur für Pendler und Schüler garantieren. Am Park & Drive-Platz werden bis zu 80 Fahrzeuge parken können, außerdem kommen ein Busbahnhof, überdachte Wartehäuser sowie Stellplätze für Mopeds und Fahrräder als auch eine E-Bike-Tankstelle auf die Anlage. Dadurch soll ein Pendlerparkplatz entstehen, an dem sich Fahrgemeinschaften zusammenfinden und Pendler auf Busse umsteigen können.

