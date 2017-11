Präventionsprojekt NMS Irdning

IRDNING Über einen Workshop wird Sucht- und Gewaltprävention für Jugendliche betrieben – Schüler, Lehrer und Eltern werden von der Kriminalpolizei und SERA sensibilisiert.

Martin Mellem (BezInsp. Kriminalprävention) ist dienstführender Polizeibeamter der PI Liezen und macht als Mitglied des Kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes des Bezirkspolizeikommandos Liezen seit vielen Jahren Sucht- und Gewaltprävention für Jugendliche: „Unsere Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren, also rund um die Strafmündigkeit (14 Jahre). Ein Schulprojekt erstreckt sich über ein ganzes Schuljahr, wobei Workshops zu den Themen Recht und Sinn der Strafe, Jugendgesetz, Strafrecht, Gefahren im Internet, Gewalt und Sucht veranstaltet werden. Im Rahmen eines Projektes wird auch ein Vortrag für Eltern und einer für die Lehrer veranstaltet. Die Eltern erfahren dabei, wie illegale Suchtmittel aussehen und werden über konkrete Gefahren im Internet informiert. Zum Beispiel, dass die Kontaktaufnahme pädophiler Täter mit potenziellen minderjährigen Opfern oft über Onlinespiele mit Chatfunktion passiert“, erklärt Martin Mellem. Genau so ein Projekt wird im Schuljahr 2017/18 in den drei vierten Klassen der NMS Irdning veranstaltet. Der Workshop Sucht und die Interaktion mit „Rauschbrillen“ wurde am 20. und 21. November von Sozialarbeitern der SERA Liezen veranstaltet. Zeitgleich gab Martin Mellem präventive Rechtsaufklärung und veranstaltete den Workshop „Gewalt und Gefahren im Internet“. Martin Mellem: „Zum Abschluss eines Projektjahres fahren die Jugendlichen zum Landesgericht Leoben. Der Jugendrichter Peter Wilhelm steht dort für Fragen der Jugendlichen zur Verfügung und die Jugendlichen dürfen live bei Jugendverhandlungen dabei sein. Jedes Mal ein Highlight, bei dem die Teilnehmer großes Interesse zeigen.“

