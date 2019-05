Premiere für die „Dachstein Bart-Trophy“

Alle Bartträger aufgepasst – am 8. Juni wird im Zuge des 32. Frühlingsfestes in Ramsau am Dachstein die 1. Bartmeisterschaft veranstaltet. „Alle Bartträger aus der Region, Einheimische wie Gäste, sind eingeladen, daran teilzunehmen“, erklärt Sepp Zeiler, Schnauzbart-Weltmeister, Vize-Europameister und mehrfacher Preisträger in der Kategorie „Salvadore Dali“. Am Samstag wird eine fünfköpfige Jury im Festzelt die schönsten und originellsten Bärte um die Dachstein Bart-Trophy küren.

Anmeldung und Infos unter: josef.zeiler@aon.at oder Tel. 0664/3464 857

