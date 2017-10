Projekt „IRDNING 2020“ auf Schiene

IRDNING Vergangenen Mittwoch fand im Kultursaal der Marktgemeinde Irdning die erste Informationsveranstaltung für das Projekt „IRDNING 2020“ statt.

Die Entwicklung des ländlichen Raums steht vor großen Herausforderungen. Abwanderung und Zersiedelung führen zunehmend zur sozialen Erosion. Die Leerstandsproblematik ist nicht mehr nur in den städtischen Ballungszentren anzutreffen, sondern beschäftigt zunehmend auch die Kommunalpolitik vieler Landgemeinden. Zugleich wird die Kritik lauter, dass nachhaltige Planungsinhalte insbesondere in der Frage der Flächenwidmung und Bebauung nur unzureichend vorhanden sind.

Die Gemeinde möchte aktiv und nachhaltig diesen Entwicklungen entgegensteuern und rief deshalb das Projekt „IRDNING 2020“ ins Leben. Dieses Unterfangen besteht aus drei Säulen: „Irdning 2020 – Ortskernbelebung und Leerstandmanagement“ sowie dem zugehörenden Leitprojekt „Umfassende Sanierung Irdning 33“ – dabei handelt es sich um das ehemalige Café Central. Außerdem ist eine Neuauflage des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 1.00“ in Planung.

Aufwertung und Wiederbelebung

Bereits Anfang Oktober erfolgte in der Gemeinderatssitzung die Vergabe der Leistungen für die Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes 1.00. In weiterer Folge wird nun mit dem beauftragten Raumplanungsbüro der umfangreiche Planungsprozess für die Großgemeinde gestartet. Die Projektdauer ist für drei Jahre anberaumt. „Der Ortskernbelebungsprozess wird aber im besten Fall nie aufhören“, so Bürgermeister Herbert Gugganig. Als Projektmanager begleitet der Irdninger Unternehmer und Inhaber der Firma soilution, Christian Bauer den Prozess „Irdning 2020 – Ortskernbelebung und Leerstandsmanagement“. Der Fokus dieses Projekts, bei dem auch die Gemeindebürger an den einzelnen Prozessen teilnehmen und ihre Ideen einbringen können, liegt dabei klar auf der Aufwertung und Wiederbelebung des Ortskernes – sowohl baukulturell, als auch inhaltlich. Die Gemeinde Irdning-Donnersbachtal möchte hier selbst mit der umfassenden Sanierung des ehemaligen Café Centrals mit gutem Beispiel vorausgehen. Verantwortlich dafür zeichnet die Bad Mitterndorfer Firma Rodlauer / Greimeister ZT GmbH. Geplant ist die Errichtung von neun neuen Wohnungen, die aufgrund öffentlicher Förderungen zu sehr attraktiven Konditionen angeboten werden können. Außerdem soll im Erdgeschoss ein neues Kaffeehaus eröffnet werden. „Es gibt bereits einige Interessenten, die als Investoren auftreten würden. Bis zum zweiten Halbjahr 2019 sollte alles fertig gestellt sein“, so der Ortschef, der sich über die anregende und gute Diskussion mit den anwesenden Gemeindebürgern freute. Neben Informationen für dieses Bürgerbeteiligungsprojekt erhielten Interessierte auch Antworten auf steuertechnische Fragen hinsichtlich der Investitionen.

Alexandra Mattarollo