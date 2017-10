Projektbilanz der Initiative „Gesund verpflegt im Alter“

RADSTADT Das Seniorenhaus der Stadtgemeinde nahm an der Initiative zur Gesundheitsförderung im eigenen Haus teil. Erst kürzlich wurde Bilanz gezogen.

Fünf Seniorenwohnhäuser im Land Salzburg waren an dem AVOS-Projekt „Gesund verpflegt im Alter“ beteiligt: Kuchl, Radstadt, Anif, Hof und St. Michael im Lungau. Ziel war es, die Rahmenbedingungen bei der Gemeinschaftsverpflegung in diesen Häusern unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung zu verbessern. Es ging um Themen wie saisonalen und regionalen Wareneinkauf, internes Handling der Abläufe, Zusammenarbeit von Küchen- und Pflegemitarbeitern sowie um Warenlagerung und -zubereitung. Um die Arbeitsabläufe in den Seniorenheimen zu optimieren, gab es im Rahmen des Projekts verschiedene Fortbildungsveranstaltungen für die Küchenleiter und Mitarbeiter. Alle fünf Häuser wurden von jeweils einer Diätologin fachkundig begleitet. Ein wichtiger Bestandteil war die interne Vernetzung. Das bedeutete, dass bei den Vorträgen und Workshops sowohl Mitarbeiter aus der Küche als auch aus Verwaltung und Pflege teilnahmen.

Empfehlenswertes Projekt mit Mehrwert

Zudem ging es darum, ein bedarfsgerechtes Angebot für Bewohner von Senioren-Wohnhäusern zu schaffen. Thema des Workshops war beispielsweise „Hausmannskost und gesunde Ernährung“. Darin wurde gezeigt, wie die von den Bewohnern oft gewünschte Hausmannskost abwechslungsreich und nährstoffreich zubereitet werden kann. Mit einem Vernetzungstreffen für die fünf teilnehmenden Seniorenwohnhäuser hat die AVOS-Initiative „Gesund verpflegt im Alter“ nun Bilanz über das zweijährige Projekt gezogen. Gleichzeitig wurde im Seniorenwohnhaus St. Michael ein Imagefilm über die Arbeit der letzten zwei Jahre vorgestellt. Wovon konnten die Seniorenheime nun am meisten profitieren und was hat ihnen im Projekt tatsächlich geholfen? Reinhard Scherübl, Verwalter des Seniorenhauses Radstadt: „Das gesamte Projekt mit Workshops und fachkundiger Begleitung durch Diätologen war äußerst interessant und hilfreich für die Integration neuer, gesundheitsfördernder Maßnahmen. Ebenso war der Erfahrungsaustausch mit den anderen Wohnhäusern sehr gut. Wir können vieles in der Zukunft umsetzen und möchten die guten Kontakte nun aufrechterhalten bzw. ausbauen. Das Projekt ist auf alle Fälle auch für andere Wohnhäuser sehr empfehlenswert.“ Finanziert wurde das Projekt vom Fonds Gesundes Österreich, Land Salzburg sowie von den Seniorenheimbetreibern.

Eva-Maria Nagl