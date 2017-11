Protestantenvertreibung in Filzmoos & Umgebung

Am 31. Oktober 2017 jährte sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther laut Überlieferung an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Der 500. Jahrestag soll kein bloßer Gedenktag gewesen sein. Warum wir unseren Vorfahren durch die Kenntnis unserer Geschichte eine Ehre erweisen…

Urkundlich wurde Filzmoos erstmals 1333 unter dem Namen „In dem Viltmoos“ erwähnt. Viele Flur- und Bergbezeichnungen weisen darauf hin, dass bereits davor die Kelten in diesem Tal als Hirten, Jäger und Bauern lebten. Nachweislich wurde schon im 11. Jahrhundert im Hammergraben, am Roßbrand, Arzberg und Schaidlalm Bergbau betrieben um Kupfer, Eisen, Arsen, Blei, Zink und Silber abzubauen. Man geht davon aus, dass die Bewohner zu dieser Zeit zumindest eine hölzerne Kapelle hatten. Das seelsorgerische Angebot war in Filzmoos jedoch den Umständen entsprechend kärglich. Die Wege waren beschwerlich und im Winter war das Tal von der Umwelt abgeschnitten. Von 1400 bis 1450 erfolgte der Bau des Peterskirchleins. Erst um 1679 wurde das Vikariatshaus als Bleibe für einen Pfarrer errichtet. „Die Ausbreitung des Protestantismus wurde durch diese Gegebenheiten begünstigt. Aber auch die Tatsache, dass die geschmuggelten Lutherbibeln in deutscher Sprache gedruckt waren und das „Wort Gottes“ erstmals verständlich wurde, hat viele Einwohner dazu bewegt, den evangelischen Glauben anzunehmen. Man muss sich vorstellen, dass man den Protestantismus über 200 Jahre im Geheimen lebte. Nach Außen hat man so getan als wäre man katholisch. Das war für die Menschen mit Sicherheit eine enorme Belastung“, ergänzt Christian Salchegger vom Bögrainhof in Filzmoos. Diese Umstände und die großen steuerlichen Belastungen trugen dazu bei, dass viele ihre Heimat verlassen mussten. Wie die meisten Orte im Pflegegericht Radstadt hat auch Filzmoos in den Jahren 1731/32 schwer unter der Salzburger Protestantenvertreibung gelitten. Der kleine Ort verlor mehr als die Hälfte der Einwohner (527 Personen) und die überdurchschnittlich hohe Sterberate in den Folgejahren gibt Aufschluss, in welch desaströsem Zustand sich die verbliebene Bevölkerung damals befand. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den Nachbargemeinden wie beispielsweise der Ramsau, Altenmarkt und Radstadt. „500 Jahre sind nun vergangen, seit sich mit dem Thesenanschlag Martin Luthers der Blick auf die Kirche und Gesellschaft grundlegend veränderte. 500 Jahre, in denen es vielfach die Gelegenheit gab, der Geburtsstunde der Reformation zu gedenken. Die meisten unter uns wissen jedoch nicht viel über diese prägende Zeit und die Geschichte unserer Vorfahren. Um das runde Jubiläum zu würdigen, sollte man sich näher damit befassen“, ergänzt Christian Salchegger.

