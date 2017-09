Rallye Legends fasziniert Fans

Freunde antiquierter Rallye-Boliden kommen bei der vierten Auflage der „Austrian Rallye-Legends“ im Raum Admont, St. Gallen und Windischgarsten wieder voll auf ihre Rechnung. 150 klassische Rallye-Fahrzeuge (27 Marken) aus acht Nationen werden drei Tage lang die Motorsportfans in ihren Bann ziehen und nach der technischen Abnahme vor Publikum, die bereits morgen um 18 Uhr am Bauhof in Admont erfolgt, Freitag und Samstag durch die Gegend brausen. Am ersten Renntag wird um 13.50 Uhr in Spital gestartet und die Pyhrn-Priel-Region befahren, tags darauf geht es ab 9.45 Uhr in Admont los. Über Weng, St. Gallen und Hall geht es zurück nach Admont. Am Nachmittag führt die Route über Weng, Hall, St. Gallen übers Erb nach Admont. Insgesamt werden 330 km absolviert, zwölf Sonderprüfungen, aufgeteilt auf 107 SP-Kilometer warten auf die Piloten und ihre Beifahrer. Als Veranstalter fungieren der ARBÖ Admont und der MSC Pyhrn-Priel, sie allein schon garantieren ein Event der Sonderklasse. Kurt Gutternigg, einst „Vater“ der legendären ARBÖ-Rallye Steiermark und nun hauptverantwortlich für die Austrian Rallye-Legends: „Eine Zeitreise durch die nationale und internationale Rallyegeschichte ist vorprogrammiert“.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 13. September 2017!