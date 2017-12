Rauchstopp zu Silvester

Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr gibt es so viele Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen wie zu Silvester. Eine Expertin gibt Tipps, damit der Neujahresvorsatz erfolgreich umgesetzt werden kann.

Wie jedes Jahr wird auch das Jahr 2018 mit vielen guten Vorsätzen begonnen werden. „Sicherlich bietet sich Silvester besonders an, um mit dem Rauchen aufzuhören. Man sollte aber nicht unvorbereitet in dieses Projekt starten“, erklärt Dr. Agnieszka Lower-Nedza, Pharmazeutin aus

Schladming. Sie weiß aus vielen Beratungen, dass gerade das Rauchen als Sucht ein sehr komplexes Thema darstellt. „Zu Beginn einer Raucherentwöhnung können Entzugserscheinungen wie Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und Gereiztheit auftreten. Besonders in den ersten zwei Tagen ohne Zigarette sind diese am stärksten. Entzugserscheinungen werden durch das fehlende Nicotin im Blut verursacht, klingen aber nach zwei bis drei Wochen ab. Nicotin in Raucherentwöhnungspräparaten kann in dieser Zeit unterstützend wirken, es wird langsam über Haut oder Schleimhaut zugeführt, ruft keine Suchtwirkung hervor und kann Entzugserscheinungen lindern und die erste harte Zeit leichter überstehen lassen“, so Dr. Lower-Nedza.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 20. Dezember 2017!