Raus aus den Wollsocken – rein in den Frühling!

Nicht mehr lange und die warme Frühlingssonne wird unsere Füße aus den dicken Wollsocken hervorlocken. Wer sich traut, lässt sich überraschen, was da zum Vorschein kommt. Alle anderen sollten sich noch eine professionelle Pediküre gönnen, um danach die hübschen Zehen der neu erwachten Welt zu zeigen.

Gerade in den Wintermonaten sind unsere Füße ein wenig die Stiefkinder des Körpers. Da sie sowieso die ganze Zeit in warmen Socken versteckt werden, liegt die professionelle Pflege meist ebenso auf Eis. Unsere Füße tragen uns Tag für Tag viele tausend Schritte und spätestens jetzt ist es an der Zeit, sie wieder mal so richtig zu verwöhnen und zu pflegen

