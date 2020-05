Rechtsunsicherheit bei Sommerurlaub

So lange seitens der Bundesregierung nicht klargestellt wird, wo und wie lange Reisebeschränkungen gelten, hängen Konsumenten in der Luft. Soll man jetzt stornieren oder lieber abwarten?

Was tun, wenn man noch vor Ausbruch der CoV-Pandemie einen Sommerurlaub gebucht hat? Soll man den Campingplatz in Italien oder den Bungalow in Kroatien jetzt stornieren? Leider können Konsumentenschützer aber auch Reisebüros tausenden verunsicherten Österreichern diese Fragen noch nicht beantworten. Der Grund: So lange nicht klar ist, wo und wie lange Reisebeschränkungen gelten, hängen die Konsumenten rechtlich in der Luft. Daher fordert man nun, dass die Bundesregierung dazu Klarheit schafft. Niemand hat Lust darauf, dass der bereits bezahlte Sommerurlaub zum Pokerspiel wird und hohe Stornokosten bei vielen Familien das durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit belastete Haushaltsbudget weiter strapazieren.

