Reise planen und flirten bis die Rechnung kommt

Maps-routenplaner.info – das klingt zunächst einmal wie ein harmloser Routenplaner. Dahinter steckt aber eine dubiose Abzocke. Genauso wie bei vielen anderen Routenplaner-Websites. Konsumentenschützer warnen auch vor Flirt-Fallen.

Herta* muss zu einer Vorsorgeuntersuchung nach Graz. Sie kennt den ihr empfohlenen Hautarzt nicht und will sich abends zuvor die Strecke im Internet ansehen. Über die Google-Suchmaschine sucht sie einen Routenplaner und klickt die Websites maps-routenplaner.info an. So weit so gut. Doch bevor sie ihr „Ziel“ eingibt…

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 14. September 2016!