Reisetipp: Malta, die Perle im Mittelmeer

Urlaub auf Malta, das kann mehr sein als nur Badeurlaub und Sonne tanken. Malta mit seinen Nachbarinseln Gozo und Comino lockt mit Architektur, Geschichte und einigen anderen Abenteuern. Für alle Leser, die noch nicht wissen, wohin die Reise geht …

Insel Comino

Kristallblaues Wasser leuchtet zwischen schroffen Felsen. Das Meer rauscht und wie aus weiter Ferne sind die Rufe der Seevögel zu vernehmen. Die Karibik? Nein, die „Blaue Lagune” auf der Insel Comino. Sie stellt die Hauptattraktion der kleinen Insel dar und lockt in den Sommermonaten hunderte von Touristen an. Die meisten davon kommen nur für einen Tag auf die Insel und fahren am Abend wieder per Boot zurück nach Malta oder Gozo. Doch wer wirklich Ruhe sucht, bleibt einige Tage auf diesem einsamen Eiland im Mittelmeer und genießt die Stille und die satte Meeresluft, die dunklen, sternenklaren Nächte und die Freundlichkeit der Einwohner. In diesem Paradies leben zurzeit genau vier Menschen, es gibt ein einziges Hotel und keine nennenswerte Infrastruktur. Der perfekte Ort für Romantiker und Liebhaber des stillen Tourismus, ohne Disco-Fun und Strandpartys.

