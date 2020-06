Restart: Kulturkreis DAS ZENTRUM

RADSTADT Ab 10. Juni rettet auch der Kulturkreis DAS ZENTRUM die heimische Kultur aus der Quarantäne. Terrassenkonzerte und Solidarität, die wir jetzt alle brauchen.

Wie alle Kulturveranstalter in Österreich erlebt auch der Kulturkreis DAS ZENTRUM RADSTADT seit Mitte März eine sehr schwierige und ungewisse Situation. Nach über zwei Monaten Stillstand ist die Freude über die Öffnung der Kulturstätten groß. Trotzdem war man in der Zwischenzeit nicht tatenlos: Viele kleine Projekte sind weitergelaufen, unter anderem wird die Künstlerin Anna Rubin Mitte Juni ihre Windrad-Installation am Stadtplatz aufbauen. Jedenfalls ist vielen Menschen während der Corona-Krise einmal mehr bewusst geworden, dass kulturelle Angebote ein wichtiger Teil unseres sozialen Lebens sind und nun einen großen Schritt zur Rückkehr in die Normalität ermöglichen.

