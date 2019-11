Richtiges Sitzen von Anfang an erlernen

Viele leiden schon von klein auf an den Folgen der falschen Haltung beim Sitzen. Die „Natürlich Sitzen Kinderrückenschule“ setzt dort an, wo es Sinn macht.

Viele von uns verbringen die meiste Zeit ihres Tages in sitzender Position. Daraus resultieren oft Verspannungen und in weiterer Folge Haltungsschäden, die auch unerträgliche Schmerzen verursachen können, das weiß Johannes Gebeshuber aus Aigen im Ennstal als Yoga-Lehrer mit jahrelanger Erfahrung nur zu gut. Auch Kinder verbringen in unserer modernen Welt immer mehr Zeit im Sitzen: im Kindergarten, später in der Schule, aber auch immer häufiger in ihrer Freizeit vor dem Fernseher, dem Computer oder dem Smartphone.

