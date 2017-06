Rock the Roof: Die legendäre Biker-Sommerparty

„Rock the Roof” Harley Davidson- & Motorradtreffen – die legendäre Biker-Sommerparty in Schladming vom 21. bis 25.6. 2017!

„Coole Bikes, brummende Motoren, lässige Leute, fetter Sound und die pure Lust am Leben“ ist das Motto der 6. Auflage von „Rock the Roof“ in Schladming. 5 Tage lang bebt der Berg und die ganze Urlaubsregion Schladming-Dachstein!

Bereits zum 6. Mal dürfen die Veranstalter Harley Davidson- und Motorradbegeisterte zum schon legendären „Rock the Roof“ in Schladming, im WM Park Planai, begrüßen.

Begleitete Ausfahrten, kostenlose Harley Davidson-Probefahrten, zahlreiche Live-Musik Acts, tolle Gastronomie und ein wunderbares, von Harry Prünster moderiertes Rahmenprogramm erwartet alle Motorradfreunde, Gäste und Besucher am Fuße der Planai! Neu: der Steiermark Genuss Apfel Tag am Donnerstag, an dem auch die kleinen Gäste auf einer Harley mitfahren können. Neben Warm Up und Biker Partys mit verschiedenen DJ’s, LiveMusik mit z.B. der Top Party Band Meilenstein oder The Monroes stehen auch ein Live-Bodypainting mit Fotoshooting, eine coole „Trachtengwand trifft Lederkluft“ Modenschau und eine Bike-Prämierung auf dem Programm. Der große Höhepunkt ist natürlich wieder die Motorradparade am Samstag, 24.6.2017, um 13 Uhr, wo mehr als 1.000 Motorräder und zahlreiche Promis und Skistars vor Ort sein werden!

www.rocktheroof.at

21.6. ab 20 Uhr

22.6. ab 12 Uhr

23.6 und 24.6. ab 10 Uhr

25.6. gemütliche Heimreise

Rock the Roof Event KG

Sepp Spielbichler

info@rocktheroof.at

+43 664 8088022801