SCHLADMING Mit rund 12 000 Besuchern an den Veranstaltungstagen im Juli zählt die Bikerparty „Rock the Roof“ zu den Top-Veranstaltungen in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Unter den Besuchern tummelte sich viel Prominenz wie Hans Knauß, Michael Tritscher, Georg Streitberger, Otto Konrad und Michael Güntner. Die Hauptattraktionen waren aber die chromglänzenden Motorräder, deren fetter Sound vier Tage lang in der Region zu hören war.