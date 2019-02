Romantische Liebesbeweise

Am 14. Februar ist Valentinstag und traditionell wird an diesem Tag die/der Liebste als Zeichen der Verbundenheit mit kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten bedacht.

Im angelsächsischen Raum hat sich im 17. Jahrhundert der Brauch entwickelt, am Valentinstag seinem Schatz selbst gebastelte Valentinskarten zu schenken. In Österreich wird dieser Tag erst seit dem Zweiten Weltkrieg wahrgenommen, treibende Kräfte waren sowohl die Floristen als auch die Süßigkeitenindustrie. Und auch, wenn viele im Valentinstag hauptsächlich eine Geschäftemacherei sehen, für den überwiegenden Teil zählt der romantische Gedanke. Über den Ursprung des Valentinstag wird viel gerätselt, am bekanntesten ist die Legende des Heiligen Valentin, der als Bischof Paare gegen den Willen des Kaisers Claudius getraut hatte. Laut einer anderen These hängt das Datum damit zusammen, dass die Vögel am 14. Februar mit der Paarung beginnen …

