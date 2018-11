Royer in absoluter Teamform

Ganz offensichtlich in der Form seines Lebens befindet sich der Schladminger Fußball-Profi Daniel Royer, seit zwei Jahren bei den Red Bulls New York in der nordamerikanischen Major League Soccer unter Vertrag.

Praktisch im Alleingang schoss der am 22. Mai 28 Jahre alt gewordene Enns-taler kürzlich seine Mannschaft ins Finale der Eastern Conference. Mit einem Assist in Minute 17 und zwei Toren innerhalb dreier Minuten (73., 76.) gegen die Columbus Crew entschied Royer das Rückspiel zugunsten der Mannschaft aus dem Big Apple, nachdem das Hinspiel noch mit 0:1 verloren wurde. 23 000 Zuseher in der fast ausverkauften Red Bull-Arena (25 000 Plätze fasst das Stadion) bedachten Daniel bei seinem Abgang mit Standing Ovations. Es waren die Treffer 12 und 13 in der laufenden Saison, zudem hat er noch sieben A

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 21. November 2018!