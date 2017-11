Saisoneröffnung

Traditionsgemäß erfolgte der Startschuss in die neue Wintersport-Saison des Steirischen Skiverbandes wieder im Landhaus in Graz: „abgefeuert“ von Anton Lang, Landesrat für Sport, Finanzen, Verkehr, Umwelt & Energie und Tierschutz, sowie Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft und Forschung. Und vor vielen geladenen Sportlern und Funktionären aus dem gesamten Bundesland. Lang wies in seiner Ansprache mit Stolz darauf hin, dass die Steiermark weltweit die einzige Region ist, in der bereits sämtliche Alpinen und Nordischen Weltmeisterschaften der FIS stattgefunden haben. Und der großen Zahl an internationalen Top-Veranstaltungen wird auch im Winter 2017/18 eine Reihe weiterer Events von weltweiter Bedeutung hinzugefügt: Höhepunkte sind dabei zweifellos das „Nightrace“ mit dem Weltcup-Slalom der Alpinen in Schladming, der Weltcup in der Nordischen Kombination in der Ramsau und der Slopestyle-Weltcup der Freestyle-Boarder am Kreischberg bei Murau.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 29. November 2017!