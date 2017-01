Salzburg-Premiere von KINDERS in Radstadt

RADSTADT Ein berührender Film feiert im Zeughaus am Turm Salzburg-Premiere.

KINDERS ist ein berührender Film über verborgene Potenziale, Kreativität, Integration und die Macht der Musik. Ein Plädoyer für eine neue Bildungspolitik und die mögliche Zukunft unserer Gesellschaft. Am Mittwoch, dem 18. Jänner, wurde das Langzeitprojekt von Arash und Arman T. Riahi im Zeughaus am Turm in Radstadt erstmals im Bundesland Salzburg aufgeführt. „Ein erwachsener Film über Kinder – emphatisch, schonungslos und inspirierend“, sagt der Regisseur selbst, der anschließend an die Premiere zum Filmgespräch zur Verfügung stand. Die Besucher waren begeistert vom Film, der zeigt, was in Kindern wirklich vorgeht und ihre Sorgen, Freuden sowie Wünsche fürs Leben wiedergibt und einen Einblick in eine neue, musikalische Welt gewährt. Abschließend meint der Regisseur: „KINDERS ist ein Filmprojekt, das uns von Beginn an in den Bann gezogen hat. Die Möglichkeit mit Kindern und Jugendlichen im Zuge eines speziellen, musikalischen Förderunterrichts ein Jahr lang zusammen zu arbeiten, war sehr vielversprechend. In KINDERS zeigen wir die Kraft und das Potenzial von Musik und die mögliche Entwicklung und Selbstverwirklichung von Kindern, die sich im Alltag durch Musik fördern lassen.“ Während der Filmaufführung wurde im Publikum viel gelacht und auch die eine oder andere Träne vergossen. Die Besucher waren sich am Schluss einig, dass es sich bei KINDERS um einen der berührendsten Filme der letzten Jahre handle. „Der Weg, den die jungen Menschen in dieser Zeit der Dreharbeiten zurücklegten, führte sie mit Sicherheit in ungeahnte Höhen und Tiefen, um sie schließlich in neue Lebensregionen zu versetzen, in denen ihnen eine reiche Fülle an Chancen und Möglichkeiten offen stehen, die ihnen zuvor völlig unzugänglich waren. Dieser Weg ist voll berührender, spannender und beglückender Momente, die wir in diesem Film festhalten,“ meinte der Regisseur selbst zum Endprodukt.

Eva-Maria Nagl