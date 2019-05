Sauna im Sommer?

Nach der kalten Jahreszeit freuen sich viele Menschen auf den Sommer, das Baden und unbekümmertes Sonnen. Warum man trotzdem regelmäßig in die Sauna gehen sollte, um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun…

Was für ein Winter! Nach wochenlangem Schneefall und einer äußerst ausgedehnten Skisaison freuen sich viele Menschen in der Region auf den kommenden Sommer, der hoffentlich viel Sonnenschein bringen wird. Warme Temperaturen wecken nun die Lust auf Erfrischung und Abkühlung. Saunieren kommt dabei hingegen den wenigsten Menschen in den Sinn. Sollte es aber! Es gibt nämlich gute Gründe, warum es gesund ist, trotz Sommerhitze zusätzlich in der Sauna zu schwitzen.

