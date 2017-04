Schilderhersteller: kein Beruf, sondern eine Berufung

WÖRSCHACH Brigitte Stock ist seit 28 Jahren als Schilderherstellerin tätig. Sie gründete eine eigene Firma, passt ihr Angebot der Zeit an und ist immer auf der Suche nach neuen Ideen, Maschinen sowie Geräten.

Selbstständig sein, bedeutet „selbst“ und „ständig“. Das hat auch die Wörschacherin Brigitte Stock sehr schnell bemerkt, als sie vor zwölf Jahren „Brigittes Beschriftungsstudio” eröffnete. „Buchhaltung, Arbeitsplanung, Angebote und Rechnungen schreiben, Kunden beraten, Logos entwerfen, Inserate gestalten, diverse Geschenkartikel und Bekleidungsstücke bedrucken oder besticken, Autos beschriften – alles mache ich selbst“, erläuterte die Einzelunternehmerin. Ihr Arbeitstag beginnt bereits um 6.30 Uhr und endet kaum vor den Abendstunden. Dennoch oder gerade weil ihr Beruf so abwechslungsreich ist, liebt sie ihre Arbeit. „Ich war schon immer kreativ und wollte in der Werbebranche Fuß fassen. Der Wunsch, Schilderhersteller zu werden, lag daher sehr nahe“, erzählt Brigitte Stock. Nach ihrer Schulzeit begann sie zuerst eine Lehre als Verkäuferin, arbeitete aber nebenher schon bei der Tuttinger Werbetechnik GmbH in Stainach. „Ich habe dort einfach mitgeholfen, zugeschaut und Erfahrungen gesammelt“, ergänzt Brigitte Stock. Auch in ihrer Freizeit beschäftigte sie sich mit diversen Computerprogrammen und gestaltete Inserate. Einfach nur so, weil es ihr Spaß gemacht hat. „Schilderhersteller zu sein, ist für mich nicht einfach nur ein Beruf, sondern eine Berufung.”

