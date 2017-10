Schladmings Kandidatur zur „European Town of Sport 2018“

SCHLADMING Die Stadt wird derzeit auf Herz und Nieren geprüft – ob Schladming den Titel zur europäischen Sportstadt verliehen bekommt?

Vergangene Woche prüfte eine internationale Jury der ACES Europe, ob der Titel „European Town of Sport 2018“ nach Schladming gehen soll. ACES Europe ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Brüssel, der seit 2001 Städte (je nach Einwohnerzahl) als Sportstadt des Jahres auszeichnet. Schladming hat sich beworben, um 2018 in diesen auserwählten Kreis aufgenommen zu werden. Der Titel würde für Schladming internationale Anerkennung und erhöhte Aufmerksamkeit bedeuten. Zudem würde er für die Wertschätzung der Sportpolitik der Stadt sprechen, die Vernetzung mit anderen Sportstädten Europas erleichtern und so einen besonderen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Der Teilnahme an internationalen Kongressen und Konferenzen als auch der Weiterentwicklung der Sportpolitik würde nichts mehr im Wege stehen. Außerdem hätte Schladming als „European Town of Sport“ die Möglichkeit, an verschiedenen Stipendien gemeinsam mit anderen Städten teilzunehmen. Nach der Prüfung durch die Jury hört man aus Schladming, dass eine gute Tendenz zu spüren war und es eine berechtigte Hoffnung auf den Titel gibt. Die offizielle Verlautbarung folgt erst in knapp zwei Wochen und die eigentliche Verleihung am 6. Dezember in Brüssel. Jedenfalls war die Jury der ACES Europe am 3. und 4. Oktober bereits von der Athletic Area, der Ski-Akademie und dem Landessportschülerheim, dem Congress Schladming und von den Planaiwelten begeistert. Am Podium waren Bürgermeister Jürgen Winter, Dir. Georg Bliem, Vertreter der Kommission (Präsident Gian F. Lupattelli und Generalsekretär Hugo Alonso) sowie Alois Stadlober, Michael Tritscher und Hans Knauss als unterstützende Sportler. Es bleibt also spannend, ob sich Schladming bald „European Town of Sport 2018“ nennen darf.

Eva-Maria Nagl