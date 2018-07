Schlafstörungen – Grund für Depressionen?

Führende Schlafforscher und Psychologen weisen immer wieder darauf hin, dass Schlafstörungen der Grund für Depressionen sein können. Ein Experte im Gespräch.

Depressive Störungen und Erkrankungen erleben leider eine starke Zunahme. Weltweit leiden etwa 400 Millionen Menschen an depressiven Erkrankungen. Dies wird sich weiter erhöhen. Die WHO sagt eine Quote von etwa 20 Prozent voraus, das heißt jeder Fünfte wird künftig an einer Depression erkranken. Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und Trauer sind normale menschliche Gefühle. Wir alle haben sie von Zeit zu Zeit, aber sie verschwinden normalerweise innerhalb weniger Tage wieder. Eine Depression ist leider etwas mehr. „Es ist eine Zeit der überwältigenden Traurigkeit. Es bedeutet einen Verlust des Interesses an Dingen, die normalerweise Vergnügen bereiten. Unbehandelte Depressionen können zu ernsthaften Komplikationen führen, die sogar das Leben gefährden. Glücklicherweise können die meisten Menschen effektiv behandelt werden. Dabei spielt der Schlaf eine immer wichtigere Rolle“, erklärt der führende Schlafpsychologe Prof. Dr. med. h.c. Amann-Jennson.

