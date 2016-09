Schlüpfrige Rekorde und unglaubliche Fakten

Es gibt wohl nichts, was es nicht gibt. Ob man es unbedingt wissen muss – na ja, eigentlich nicht. Aber witzig ist es auf jeden Fall …

Schneller, stärker, weiter, besser – die Jagd nach Rekorden liegt wohl in der Natur des Menschen. Und dabei macht sie vor rein gar nichts Halt und kennt keinen Genierer. Hier eine Sammlung der wohl schrägsten Sex-Rekorde.

Paradies für Nackedeis

Oben ohne, unten nix – dieses Motto gilt für das größte FKK-Gelände der Welt, dem „Domaine de Lambeyran” in Languedoc. Hier kann man im Adams- bzw. Evakostüm beim Wandern das riesige Gelände erkunden, durch die Stadt bummeln, einkaufen und zum Friseur gehen, auf dem Nudisten-Campingplatz entspannen und am Strand Sonne und Sand auf nackter Haut erleben.

„Die Größe ist doch nebensächlich …“

Das lassen wir mal so stehen. Übrigens, der weltweit größte, vermessene Penis hat eine Länge von 34,3 Zentimetern und einen Durchmesser von 15,4 Zentimetern. Doch nun scheint der Rekord von Johan Falcon um Längen geschlagen worden sein. Das beste Stück von Roberto Esquivel Cabrera misst stolze 48 Zentimeter! Glücklich ist der neue Rekordhalter allerdings ganz und gar nicht, er hat keine Frau, keine Freunde und keinen Job. Die Frauen hätten Angst davor, mit ihm Sex zu haben, er würde von anderen Menschen gemieden werden und mit einem Penis, der unter dem Knie baumelt, könne er keiner Arbeit nachgehen, klagt der bedauernswerte Kerl sein Leid.

Massenorgie

Für viele Männer ist ein „Dreier“ ein Wunschtraum und für die meisten bleibt er es auch ein Leben lang. Die alten Römer hätten für diesen bescheidenen Wunsch wohl nur ein Lächeln übrig gehabt. Laut Überlieferungen feierten sie 200 vor Christus bei Bacchusfesten Massenorgien – an der größten Orgie aller Zeiten waren rund 7000 Menschen beteiligt. Einen Rekord aus unserer Zeit gibt es natürlich auch, in Japan ließen 500 Männer und Frauen ihr fröhliches Treiben sogar auf DVD aufnehmen.

Echt tierisch!

Der Orgasmus männlicher Schweine dauert angeblich 30(!) Minuten, weibliche Pinguine lassen sich von „Freiern“ für Sex mit Kieselsteinen bezahlen und bei manche Fischarten tarnen sich die Männchen als Weibchen – so umgehen sie den lästigen Konkurrenzkampf mit anderen Männchen und kommen leichter zum Zug. Übrigens, nur etwa drei Prozent aller Säugetierarten (zu denen der Mensch aus zoologischer Sicht zählt) leben ausschließlich monogam (zu den drei Prozent zählen wir allerdings nicht …).

Training mal anders

Manche Männer trainieren mit Bier und Schweinsbraten ihren „Gössermuskel“, manche mit viel Schweiß ihren Bizeps, den Trizeps oder die Adduktoren. Der Tao-Meister Mo Ka Wan dagegen stemmt Gewichte mit einem Körperteil, der normalerweise von Bodybuildern sträflich vernachlässigt wird – mit seinem Penis. Angeblich schafft er mit seinem besten Stück stolze 120 Kilo. Übrigens, wussten Sie, dass das lateinische Wort für Muskel „muskulus“ übersetzt „Mäuschen“ bedeutet?

Makabre Mitbringsel

Die Indianer sammelten die Skalps ihrer Feinde, das haben wir von Karl May gelernt. Die alten Ägypter aber hatten es auf ein anderes Körperteil abgesehen – ja, richtig geraten. Als sie im 13. Jahrhundert Syrien überfielen, nahmen sie über 13 000 Penisse als Siegestrophäen mit. Wie kann man sich das vorstellen? Kamen die Männer damals nach dem Krieg zur Haustür herein und riefen: „Sieh mal Liebling, was ich dir mitgebracht habe!”?

Holz vor der Hütte

Besonders schwere Brüste sollen angeblich Rückenschmerzen verursachen. Ein Glück für die US-amerikanische Porno-Darstellerin Anna Hawkins-Turner, dass sie ihren Job vorwiegend in der Horizontalen ausüben kann, denn ihre Brüste wiegen ganze 30 Kilo! Diese sind allerdings nicht das Werk von Schönheitschirurgen, sondern ein Geschenk der Natur. Da kann man doch eigentlich nur „Nein, danke“ sagen …

Quantitäts-Sex

Bleiben wir noch kurz bei dieser Berufssparte, die US-Pornodarstellerin Lisa Sparaxx stellte 2004 einen ziemlich bizarren Weltrekord auf. An einem einzigen Tag hatte sie bei der „Eroticon“ in Polen mit 919 Männern Geschlechtsverkehr, was die geschäftstüchtige Dame in ihrem Metier zu einer Berühmtheit machte.

Kindersegen

Kinder sind ja ein Geschenk, allerdings muss man es doch nicht gleich übertreiben! Valentina Vassilyeva aus Russland hieß die Frau, die im 18. Jahrhundert 69 Kinder zur Welt brachte und damit bis heute den Rekord hält. Möglich war dies durch mehrere Zwillings-, Drillings- und sogar Vierlingsgeburten und ihrem potenten Ehemann.