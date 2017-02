Schönheit wird überbewertet

Schönheit ist etwas sehr Individuelles und hat nicht zwangsläufig mit einem hübschen Gesicht und einem perfekten Body zu tun.

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ ist ein kluger Satz. Schönheitsideale sind einem ständigen Wandel unterworfen, jede Zeit hatte ihre Vorbilder, welche die Vorstellung von einem perfekten Körper formten. Den schlanken Körper Kleopatras sahen die alten Ägypter (und Ägypterinnen) als wahre Perfektion an, im alten Griechenland dagegen wurde eine gewisse Fülligkeit als sexy wahrgenommen. In China galten kleine Füße als besonders schön. Dafür wurden den Mädchen schon im Kleinkindalter die Füße bandagiert und die Zehen gebrochen, die sogenannten „Lotusfüße“ wurden bis ins 20. Jahrhundert als „erotisch“ empfunden. Dabei waren sie im Grunde nichts anderes als verkrüppelte und zum normalen Gehen ungeeignete Klumpfüße. Ja, über Geschmack lässt sich streiten … In Europa wandelte sich das Schönheitsideal im letzten Jahrhundert ständig, waren in den 1930er-Jahren Kurven noch total out, waren sie zu Zeiten Marylin Monroes wieder gefragt. Vorbilder für junge Frauen waren in den letzten 50 Jahren extrem dünne Models, angefangen von Twiggy in den 60er-Jahren bis hin zu Kate Moss, dem Supermodel der 90er- Jahre. Und auch heute noch staksen bei Modeschauen spindeldürre Gestalten umher, doch die Übergrößen-Fraktion holt zunehmend auf. Der Trend geht wieder hin zu einer normalen Figur, sprich, auch ein paar Kilos mehr auf den Hüften sind gefragt.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 8. Februar 2017!