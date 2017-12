Schönheitselixier Hyaluronsäure?

Hyaluronsäure gilt seit Jahren nicht nur in Hollywood als Anti-Aging-Mittel schlechthin. Aber was steckt tatsächlich dahinter? Ein Experte im Gespräch …

Botox und Facelifting sind out! Hyaluronsäure hingegen liegt voll im Trend. „Wer Hyaluronsäure hört, der denkt automatisch an dicke Lippen und mehr oder weniger entstellte Gesichter von Prominenten oder solchen, die es gerne wären. Dabei kann dieser Filler weit mehr und findet vielseitige Einsatzgebiete“, erklärt Dr. Christian Seer, Hautarzt aus Altenmarkt. Hyaluronsäure ist nämlich nicht nur eine Wunderwaffe im Anti-Aging, sondern wird ebenso bei Problemen mit Gelenken in der Therapie eingesetzt. Kein Wunder – handelt es sich um einen legendären Wirkstoff, der chemisch betrachtet eine Kette aus Zuckermolekülen ist. Genau dieser Umstand macht Hyaluronsäure sowohl in der Medizin als auch in der Kosmetik interessant, denn Zucker hat die Eigenschaft, Wasser zu binden. „Wenn Hyaluronsäure richtig eingesetzt wird, kann sie in vielerlei Hinsicht positiv zur Anwendung kommen. Eine gute Behandlung hinterlässt keine sichtbaren Spuren. Was das Thema makellose Schönheit betrifft, ist es in den letzten Jahren Gott sei Dank zu einem Paradigmenwechsel gekommen. Nicht mehr ‚Anti-Aging’ steht im Fokus, sondern ‚Better-Aging’. Damit ist gemeint, dass man das Aussehen nicht mehr mit Gewalt verändern möchte, sondern den natürlichen Alterungsprozess schlicht und ergreifend etwas verzögert“, erklärt der Experte in Sachen Haut und Schönheit.

