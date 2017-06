Schüssler Salze: hilft die Sommer-Kur tatsächlich?

Viele, die auf Schüssler Salze und deren Wirkung schwören, haben bereits jetzt mit der beliebten Sommer-Kur angefangen. Wie Schüssler Salze bei Migräne, Heuschnupfen und anderen Beschwerden in der warmen Jahreszeit helfen können und ob die Kur im Sommer tatsächlich funktioniert, weiß eine Expertin auf dem Gebiet der Schüssler Salze.

Der Sommer ist die Jahreszeit der Feste und Ferien, in der wir am meisten Zeit im Freien verbringen. Wir freuen uns auf Nachmittage in der Sonne, am Wasser oder im gemütlichen Gastgarten. Doch vor allem wenn es heiß ist, das ein oder andere Gewitter donnert, der Heuschnupfen zur Plage wird oder man nachts nicht gut schlafen kann, kann der Sommer auch belastend sein. „Gerade bei Migräne, die oftmals mit einem Flüssigkeitsdefizit in den warmen Monaten noch häufiger auftritt, können Schüssler Salze eine Linderung schaffen. Und es gibt etliche andere Einsatzgebiete, bei denen die Salze den Mineralstoffhaushalt wieder ausgleichen und einen Mangel beheben. Viele Beschwerden resultieren nämlich aus dem ein oder anderen Defizit im Körper“, weiß Pharmazeutin Mag. Inburg Adamer aus Altenmarkt.

