RAUMBERG Grundwasser in der Güllegrube und ein fehlgeschlagener Dichtheitstest im Stall verzögern den Einzug von 400 Schweinen am Gelände der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Falsche Gerüchte sorgten außerdem für Verunsicherung in der Bevölkerung. Initiator des Projektes, Eduard Zentner, konnte jedoch beruhigen – alle Mängel wurden von den Baufirmen behoben, Anfang Jänner wird das Pilotprojekt wie geplant in Betrieb gehen.