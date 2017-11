Schwein muss man haben

Raumberg-Gumpenstein Als 2015 die unmittelbaren Nachbarn der HBLFA Raumberg-Gumpenstein erfuhren, dass auf dem Gelände ein Stall für 400 Schweine gebaut werden soll, war die Angst vor Geruchsbelästigung und einer erhöhten Umweltbelastung – und dem damit verbundenen Verlust von Lebensqualität – groß. Bei einer für die Bevölkerung angesetzten Informationsveranstaltung konnten Experten diese Befürchtungen zum Großteil ausräumen. Bei der Bauverhandlung kam es zu keinen weiteren Einsprüchen, die Inbetriebnahme des Stalls war für Ende November 2017 geplant.

Grundwasser in der Güllegrube und ein fehlgeschlagener Dichtheitstest im Stall verzögern nun jedoch den Einzug der Schweine und sorgen zudem erneut für Verunsicherung in der Bevölkerung. „Das Problem ist, dass hier Gerüchte gestreut wurden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. So hieß es etwa, dass der Stall bereits unterschwemmt sei“, weiß der Initiator des Projektes, Eduard Zentner. Er kann jedoch beruhigen: „Es stimmt. Nach Aushub der Güllegrube wurde dem auftretenden Grundwasser zu wenig Bedeutung beigemessen. Das wurde auch von der externen Bau-Aufsicht unterschätzt. Man dachte, das Wasser suche sich unterirdisch seinen Weg. Doch dem war nicht so, die Güllegrube wurde aufgeschwemmt, in der Bodenplatte entstand ein Riss und Grundwasser konnte eindringen. Die damit beauftragte Firma baut nun auf Gewährleistung eine neue Güllegrube mit einer zusätzlichen Drainage für das Grundwasser, damit dieses abfließen kann. Sie wird demnächst fertig gestellt. Auch dass der Dichtheitstest, der mit Wasser durchgeführt wurde, fehlgeschlagen ist, entspricht der Wahrheit. Der Stall ist aber nicht unterschwemmt und die Mängel wurden vom zuständigem Unternehmen bereits bereinigt.“ Anfang Jänner wird das Pilotprojekt wie geplant in Betrieb gehen.

