„Sei immer so, wie du bist!“

TAUPLITZ Im Tauplitzer Skigebiet ging das dritte Internationale Hoheiten Skirennen über die Bühne. Gekürte Königinnen und Prinzessinnen aus Österreich, Slowenien, Südtirol und Deutschland waren gekommen, um am Mitterstein mit Skiern Bestplätze einzufahren. Cornelia Huber, Narzissenprinzessin aus Bad Mitterndorf, konnte als leidenschaftliche Skifahrerin aufgrund einer Knöchel-Verletzung nicht teilnehmen, genoss das Event aber dennoch in vollen Zügen.

„Ich habe mir im Jänner leider den inneren wie äußeren Knöchel am Fuß zersplittert, daher war die heurige Skisaison früh für mich vorbei“, erzählt Conny etwas wehmütig, fügt jedoch gleich hinzu: „Es gab aber für alle, die beim Rennen nicht mitfuhren, das Ersatzprogramm einer Winterwanderung am schönen Mitterstein. Das war auch toll!“ Was beim Event, das alljährlich vom WSV Tauplitz veranstaltet wird, nicht ganz so mitspielte, war das Wetter, das Hoheiten und Besuchern an dem Tag einiges an Regen bescherte. Der guten Stimmung tat dieser Umstand aber glücklicherweise keinen Abbruch.

