Sensationeller Matthias Schwab

Sein Aufstieg in die Weltelite der Golf-Spieler geht in atemberaubendem Tempo vor sich: erst vor einem Dreivierteljahr ist Matthias Schwab aus Rohrmoos als Nummer eins Europas und Nummer drei der Welt bei den Amateuren in das Profilager übergewechselt. Dort spielt er Turniere der European Tour und mischt auf seinen Wettkämpfen auf allen Kontinenten der Erde die Konkurrenz ganz schön auf. Nachdem er heuer schon in Australien, im Oman, in Katar und Südafrika erfolgreich „einlochte“, war er zuletzt in der indischen Hauptstadt New Delhi im Einsatz und beendete das mit 1,75 Millionen Dollar dotierte „Hero Indian Open“ sensationell auf Platz vier. Damit liegt der erst 23 Jahre alte Absolvent der renommierten Privat-Universität Vanderbilt in Nashville im amerikanischen Bundesstaat Tennessee, wo er Weltwirtschaft studiert hat, bereits jetzt voll auf Kurs „Tourcard 2019“ der European Tour. „Das war eine sehr tolle Woche für mich“, freute sich Schwab.

Franz Mayer