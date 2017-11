Sex – ein Auslaufmodell?

Sex vor der Ehe war bis in die 1960er-Jahre verpönt, zumindest bei Frauen – den Männern konnte es ja schlecht nachgewiesen werden. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit galt Sex allgemein als sündhaft, Geschlechtsverkehr wurde ausschließlich in der Ehe geduldet und auch da nur der Fortpflanzung wegen. Unehelicher Sex wurde im Mittelalter sogar von der Justiz geahndet, schlimmstenfalls endete eine Verurteilung gar mit der Todesstrafe. Erst ab der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, als die Kirche zunehmend an Macht verlor, änderte sich das langsam. Schon im 19. Jahrhundert setzte eine massive Sexualerziehung ein, die vor allem an junge Männer gerichtet war und das 20. Jahrhundert war schließlich das Jahrhundert der sexuellen Revolution. Die Jugendbewegung, die Erfindung der Pille und die zunehmende Emanzipation Ende der 1960er-Jahre leiteten ein neues Zeitalter in der Sexualität ein, die Tabus vergangener Zeiten begannen zu bröckeln.

Sex-Muffel

Die „Generation X“, so nennt man jene Generation, die zwischen 1965 und 1979 geboren ist, kam als erste Generation in den Genuss dieser neu gewonnenen sexuellen Freiheiten. Und diese hat sie dem Anschein nach ausgiebig genossen. Denn laut aktuellen Studien zeigte sie eine deutlich höhere sexuelle Aktivität als Angehörige der Millennial-Generation, die ab den 1980ern bis 2000 zur die Welt gekommen sind. Diese Generation steht vorehelichem Sex zwar am tolerantesten gegenüber, sie weiß über alles bestens Bescheid (oder kann sich zumindest problemlos darüber informieren) und hat über Dating-Apps, Portale im Internet oder sonstige Kontaktbörsen viele Möglichkeiten, Partner zu finden. Und doch scheint sie weniger Interesse an sexuellen Aktivitäten zu haben, sie hat weniger Sex als ihre Eltern und Großeltern im selben Alter. Das belegte eine Studie der San Diego State University, bei der mehr als 26 700 Menschen zu ihrem Sexualverhalten befragt worden sind.

