Shoppinglust & Shoppingfrust

Wenn ein Mann sagt, er würde alles für sie tun, meint er damit Dinge wie Spinnen töten, den Grill anheizen oder Müll rausbringen. Als Begleiter für ausgedehnte Shoppingtouren sind Sie bei ihm an der falschen Adresse.

Natürlich gehen auch Männer shoppen, allerdings kaufen Männer anders ein als Frauen. Sie betreten ein Geschäft mit dem Vorhaben, eine Jeans und ein T-Shirt zu kaufen. Im Geschäft suchen sie gezielt nach diesen Klamotten, probieren sie an und wenn alles passt, gehen sie zur Kasse und bezahlen. Für einen Mann sieht der Idealfall also so aus, dass er das Geschäft mit einer neuen Jeans und einem, manchmal sogar einem zweiten, T-Shirt wieder verlässt. Den Ständer mit den tollen Lederjacken lässt er links liegen und auch die angebotenen Pullis interessieren ihn nicht. Er erliegt auch nicht den Überredungskünsten der Partnerin, die Jacke wenigstens mal anzuprobieren. Wozu auch, wenn er eine Jeans und ein T-Shirt kaufen will und das ist ihm oft schon lästig genug. Dieses Verhalten ist für Frauen nur schwer nachvollziehbar, schließlich ist für sie Shopping keine Quälerei, sondern eine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung.

