„Sicher im Verkehr“ in Salzburg und „Achtsam, bitte!“ in der Steiermark

SALZBURG/STEIERMARK Länder und Gemeinde setzen in Schwerpunktprogrammen verstärkt auf Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Das neue Verkehrssicherheitsprogramm „Sicher im Verkehr 2017 bis 2025” gibt eine Strategie vor, wie Salzburgs Straßen noch sicherer werden sollen. Ziel ist es, die Verkehrsunfälle bis 2025 um zehn Prozent zu senken. Jährlich werden dazu im Steuerungsgremium die Maßnahmen angepasst und neue Schwerpunkte von den Arbeitsgruppenvorsitzenden koordiniert. Heuer wurden neun neue Maßnahmenschwerpunkte festgelegt, die in unterschiedlichsten Bereichen künftig die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. Dabei wird ein koordiniertes Vorgehen zwischen Land und Stadt Salzburg, Polizei, ÖAMTC, ARBÖ, AUVA, Landesschulrat und KFV verfolgt. Zudem ist die Unterstützung und Mitarbeit der Gemeinden gefordert, da sich ein Großteil der Unfälle in Ortsgebieten ereignet. Die Maßnahmenschwerpunkte in Salzburg richten sich auf die Fahrrad-, Moped- und Motorradsicherheit, die Verkehrssicherheit in Ortsgebieten, Fahrverhalten und Fahrtauglichkeit, Verkehrserziehung und Verkehrssicherheitsberatung, die Infrastruktur sowie auf die Ablenkung im Straßenverkehr.

