„Sie haben ihr Ziel (fast) erreicht…“

Wir wollen gesünder essen, nachhaltiger leben, Sport betreiben, schlanker sein und wir wollen möglichst alt werden, allerdings ohne, dass man uns das Alter ansieht oder wir uns alt fühlen. Selbstoptimierung ein ganz großer Trend unserer Zeit.

Das Streben nach Perfektion in allen Lebensbereichen liegt in der Natur des Menschen, wir möchten besser, schöner und leistungsfähiger sein als die anderen. Bereits in der Antike wurden sportliche Bewerbe veranstaltet, um Sieger zu küren und schon in den alten Märchen ist das Streben nach dem Idealbild ein großes Thema, aus dem hässlichen Entlein wurde letztendlich ein schöner Schwan und Schneewittchens Stiefmutter hätte gar kaltblütig einen Mord begangen, nur um die Schönste im ganzen Land zu sein.

