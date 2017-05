Sieg für Armin Atzlinger

Toller Einstieg in die Triathlon-Saison für den Wörschacher Armin Atzlinger: der 30-jährige Steuerberater errang beim 7. Vulkanland-Triathlon (Sprintbewerb) im oststeirischen Riegersburg den Sieg in der Altersklasse und wurde Gesamtdritter (1:12.20,3) hinter dem Grazer Christoph Schlagbauer (1:10.16,8) und dem Feldbacher Florian Lienhart (1:10.28,5). Der Liezener Gerald Vasold (1:13,09.0) belegte Rang vier. Eine Woche zuvor in Großsteinbach (Oststeiermark) landte Atzlinger in derselben Disziplin auf Platz fünf im Gesamtklassement und wurde Zweiter in der Altersklasse. Der seit Kurzem für die Sportunion Wörschach startende Top-Athlet, zweifacher Staatsmeister über die Langdistanz (2013/14), bereitet sich nun auf die Staatsmeisterschaften über die Halbdistanz vor, die Ende Mai im Rahmen des Linz-Triathlons ausgetragen werden. Natürlich hat Atzlinger auch dort einen Spitzenplatz im Visier, ebenso wie bei den Staatsmeisterschaften über die Langdistanz in Podersdorf am Neusiedler See im September, wo er ja bereits zweimal triumphiert hatte. Liebend gerne möchte Armin als Lokalmatador auch den Putter-ersee-Triathlon gewinnen. Gleichsam als Zehnjahres-Jubiläum, denn 2007 hat er in Linz seinen ersten Triathlon über die Sprintdistanz absolviert.

Franz Mayer