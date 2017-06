Sieg für Krenn in Kleinzell

Der vierte Bewerb im Rahmen der „Centurion Mountainbike Challenge 2017“ ging in Kleinzell im Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) über die Bühne.

Dabei konnte Wolfgang Krenn aus Weißenbach bei Liezen erneut einen souveränen Sieg landen, obwohl er zuvor noch krank war und tagelang nicht trainieren konnte. Offenbar tat ihm die Pause gut, denn die Konkurrenz hatte erneut das Nachsehen und alles deutet darauf hin, dass der 30-jährige Modell-Athlet seinen Vorjahressieg in der acht Rennen umfassenden Challenge verteidigen wird. 60 Kilometer und 2000 Höhenmeter standen in Kleinzell am Programm, nach 2:40,28.7 Stunden durchriss Krenn das Zielband vor Markus Schweiger aus Rottenmann (2:47,01.7) und Andreas Dollinger aus Spannberg (2:47,23.2) in Niederösterreich.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 14. Juni 2017!