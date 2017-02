Slalom-Fahrt über blankes Eis am Weltcuphang Schladming

SCHLADMING Florian Grünwald stellte sich der Herausforderung von Ö3 und schaffte es, die Slalom-Strecke des diesjährigen Nightrace Schladming zu bezwingen. Zwei spannende Tage bei der Ö3-Skichallenge 2017.

Die Rennstrecke glänzte im Flutlicht, das in den frühen Morgenstunden, am Mittwoch, dem 25. Jänner, extra für die zehn Teilnehmer der diesjährigen Ö3-Skichallenge ganz Schladming erhellte. Als sich der letzte Nebel um 6.30 Uhr vom Streckengelände des Herren-Nachtslaloms verzogen hatte, tauchten sie bereits in voller Montur auf, um eine erste Streckenbesichtigung vorzunehmen. Bei der Ankunft am Start war eines ganz schnell klar: die bevorstehende Fahrt würde sich im ersten Streckenteil als ein Tanz auf dem Eis erweisen. Coach Benny Raich witzelte: „Alles spiegelt sich hier am Start. Aber keine Sorge, es handelt sich dabei nur um griffiges Eis!“ Eine beruhigende Ansage für die Teilnehmer, die am Vortag tatsächlich nur auf guter Piste mit griffigemSchnee trainiert hatten.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 1. Februar 2017!