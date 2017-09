Snow Space Salzburg: Wurden Filzmoos und Eben vergessen?

ENNSPONGAU Nach der Fusion der Bergbahnen Flachau und Wagrain macht Alpendorf das neue Snow Space Salzburg komplett. Die Schlagzeilen über die geplanten Rekordinvestitionen sorgten erst kürzlich für Aufsehen. Was bleibt, ist die Frage, ob Filzmoos und Eben im Investitionsprogramm vergessen wurden.

Im März sorgte bereits die Meldung über die Fusion der Bergbahnen AG Wagrain mit ihrem Tochterunternehmen Bergbahnen Flachau GmbH für großes Aufsehen in der Region. Zusammen mit der eigenständigen Alpendorf Bergbahnen AG wurde nun bekanntgegeben, dass eine Rekordinvestition von 50 Millionen Euro am Plan steht. Ziel ist es, dem gemeinsamen Skigebiet „Snow Space Salzburg“ einen Qualitätssprung zu verpassen. Ernst Brandstätter, Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau: „Durch das Investitionsprogramm und die Bündelung der Ressourcen wird Snow Space Salzburg nicht nur deutlich größer, die geplanten Seilbahnprojekte und auch die neue gemeinsame Marke werden uns in die Premium-Liga aufsteigen lassen.“ Durch eine Verbindungsbahn von Wagrain nach Kleinarl (12 Mio. Euro), eine Neuerrichtung der Seilbahn Flying Mozart aus dem Ortszentrum Wagrain auf das Grießenkar (25 Mio. Euro) und eine Verbindungsbahn am Sonntagskogel zwischen Alpendorf und Wagrain (7 Mio. Euro) soll Skifahren in einer neuen Dimension ermöglicht werden. „Zum einen werden durch diese Projekte Nadelöhre beseitigt und Lücken geschlossen, dem Gast in der ganzen Skiregion Wartezeiten bzw. Autofahrten abgenommen und damit ein einzigartiges Skierlebnis auf mehr als 200 Pistenkilometern garantiert. Zum anderen sind und bleiben wir ein sehr attraktiver Arbeitgeber in der Region. Für die Wartung der neuen Anlagen werden Fachkräfte benötigt – voraussichtlich bedeutet dies neue Arbeitsplätze und ein Plus für den gesamten Wintertourismus der betroffenen Skigebiete“, ergänzt Brandstätter.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 20. September 2017!