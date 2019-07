So gelingt der perfekte Urlaub!

Ob Palmenstrand oder Balkonien – der lang ersehnte Urlaub sorgt immer für große Vorfreude. Wie man die Auszeit richtig erholsam macht und das Urlaubsgefühl konserviert, weiß eine Expertin aus der Region.

Aktuell stehen viele Menschen kurz vorm lang ersehnten Urlaub. Andere sind bereits mitten drin. Dabei haben sie alle eines gemeinsam: Sie wollen ihre leeren Akkus im Urlaub aufladen und nach der Verschnaufpause mit neuer Energie zurück in den Alltag und an den Arbeitsplatz. Auch wenn diese Vorhaben äußerst simpel klingen und man meinen möchte, es ist ein Leichtes, sich am Palmenstrand zu erholen, ist dies ganz häufig nicht der Fall. Denn wenn es schwer fällt, Erholung zu finden, dann helfen nicht einmal mehr die köstlichen Cocktails an der Poolbar. Mentaltrainerin Tanja Hochgründler:

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 10. Juli 2019!