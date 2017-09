So kommt man morgens leichter aus dem Bett

Draußen herrscht Dunkelheit – drinnen die Müdigkeit! Gerade jetzt im Herbst fällt das Aufstehen besonders schwer. Ein Schlafexperte gibt Tipps, wie Morgenmuffel leichter in die Gänge kommen.

Wenn es morgens noch dunkel ist, fällt es Langschläfern besonders schwer aus dem Bett zu kommen. Dabei ist das Aufstehen in der Früh generell nicht jedermanns Sache. Im Herbst und Winter haben jedoch besonders viele Menschen Probleme, in der Früh wach zu werden und mutieren in dieser Jahreszeit zum Morgenmuffel. Prof. Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson ist Schlafpsychologe, Buchautor und Pionier der Schlaf-Gesund-Philosophie. Er weiß, wie man morgens in die Gänge kommt und gut in den Tag startet.

Es werde Licht!

Licht macht bekannterweise munter. Prof. Dr. med. h.c. Günther W. Amann-Jennson dazu: „Licht ist ein wichtiger Steuerfaktor für Wachheit und Schlaf. Sorgen Sie sofort nach dem Aufwachen für viel Licht – am besten verwenden Sie ein Bio-Licht mit den richtigen Lichtfrequenzen. Dann wird die Produktion des Schlafhormons sofort unterbrochen und das im Körper noch befindliche Melatonin rasch abgebaut. Wachheitshormone werden aktiviert. Deshalb sind auch Lichtwecker für ein sanftes und helles Erwachen empfehlenswert. Wer im Herbst und Winter zusätzlich an depressiver Verstimmung leidet, der sollte auch mindestens 2500 Lux anvisieren. Und sobald die Sonne sichtbar ist, sofort Augenkontakt aufnehmen und ein paar Mal in die Sonne blinzeln. Das gleicht die innere Uhr mit dem Sonnenlauf ab.“ Wie der Schlafpsychologe empfiehlt, sollte man auf das richtige Licht setzen: Zu schummrige Effekte machen nicht gerade Lust, aus dem wohlig-warmen Bett zu steigen. „Für einen erholsamen Schlaf und ein gutes Erwachen ist es daher umso wichtiger, so dunkel wie möglich zu schlafen und Lichtreize zu vermeiden.”

