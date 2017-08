So werden Skilehrer für die Saison fit gemacht

Nach der Saison ist vor der Saison – das wissen Skischulen der Region nur zu gut. Viele bereiten sich und ihr Personal schon im Sommer und Herbst auf den kommenden Winter vor. Und obwohl vielen Skilehrern ein bestimmtes Image zugeschrieben wird, müssen diese in ihrem Job viel mehr können als ein bisschen zu wedeln, hübsch auszusehen oder ein paar weinende Kinder zu trösten. Eine junge Unternehmerin räumt nun mit dem Mythos vom „Skilehrer als typischen Frauenheld und Après-Ski-König“ auf und erklärt in Seminaren und Vorträgen, warum Persönlichkeit, Teamfähigkeit und Kommunikation neben skifahrerischem Können ein Muss für den guten Skilehrer sind.

Sie sind die Vorbilder der Anfänger, Akrobaten der Skipisten, braungebrannte Frauenhelden oder aber auch die Hütten- und Après-Ski-Spezialisten schlechthin. Ein Image, das Skilehrer einfach haben. Und obwohl man diese Aussagen keineswegs pauschalieren darf, klebt dieses Image wie Skiwachs an den Lehrern des Skisports. „Skilehrer müssen in ihrem Job viel mehr können und leisten, um erfolgreich zu agieren und das Beste aus ihren Schülern raus zu holen. Nur wer im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung bereit ist, seine eigene Professionalität zu schärfen, kann in der Wintersaison mit passender Kommunikation den Gast erreichen sowie im Gespräch mit Kollegen richtig handeln. Das Unternehmen ‚ready2skischool’ soll mit Seminaren und Vorträgen die Skilehrer vorbereiten und durch den Winter begleiten, damit diese die Saison mit Bravour meistern“, erklärt Inhaberin Daniela Reuter und ergänzt: „Nach der Saison ist vor der Saison – das wissen auch erfolgreiche Skischulleiter. Deshalb gleich im Sommer und Herbst die Planung für Seminare und Vorträge vornehmen, um sich und seinem Team rechtzeitig einen Platz zu reservieren. Mitten im Winter ist es häufig zu spät. Dann heißt es bei vielen, aus dem Chaos das Beste zu machen. So etwas hat dann aber wenig mit Professionalität zu tun und kommt beim Kunden, der für den Skikurs immerhin viel zahlt, weniger gut an.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Donnerstag, 16. August 2017!