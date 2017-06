Sommerküche: Essen bei Hitze

Welche Lebensmittel gegen die Hitze helfen, was man am besten als Sommergetränk wählt und wie man leicht und lecker durch den Sommer kommt, weiß die Ernährungsexpertin aus dem Pongau. Melanie Lindner verrät Tipps rund um die ideale Sommerküche.

Die Pommes von der Imbissbude am See, das deftige Kotelett vom Griller oder das kühle Blonde im Biergarten – an heißen Sommertagen warten an jeder Ecke kulinarische Verlockungen. Wirklich Lust auf heiß und fettig verspürt bei Temperaturen um die 30 Grad aber nicht jeder: „Bei Hitze hat man von Natur aus weniger Hunger. Man ist oft nicht so leistungsfähig, weil der Körper versucht, sich ruhig zu halten und gerade für die Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur durch den Kühlungsprozess, der im Körper stattfindet, sehr viel Energie aufgewendet wird. Wer dann falsch isst, der kann sich noch schneller schlapp und müde fühlen“, weiß Diätologin Melanie Lindner.

